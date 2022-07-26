Ворожий обстріл Одещини: є влучання в приватні будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Російські окупанти з акваторії Чорного моря випустили ракети по Одещині. Вони влучили у приватні будівлі. Про це повідомили в ОК "Південь", передає УНН.
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У приватних будівлях зайнялися пожежі, на місці працюють рятувальники.
За попередньою інформацією поранених немає.
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Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук на Одещині відбулася ворожа ракетна атака із застосуванням літаків стратегічної авіації.