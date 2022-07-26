Вражеский обстрел Одесской области: есть попадания в частные здания
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Российские оккупанты из акватории Черного моря выпустили ракеты по Одесской области. Они попали в частные здания. Об этом сообщили в ОК "Юг", передает УНН.
Детали
В частных зданиях загорелись пожары, на месте работают спасатели.
По предварительной информации, раненых нет.
Ранее
Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Одесской области произошла вражеская ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации.