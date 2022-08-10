Оккупанты говорят, что в Донецке произошла утечка аммиака
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Как сообщили оккупанты из так называемого "мчс днр", сегодня, 10 августа, вечером, на одном из заводов Донецка произошел взрыв, в результате чего произошла утечка аммиака, передает УНН.
Детали
Пивзавод, на котором произошел взрыв, расположен в Калининском районе Донецка.
Сообщается, что зона поражения – примерно 2 км.
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