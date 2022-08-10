Окупанти кажуть, що у Донецьку відбувся витік аміаку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Як повідомили загарбники з так званого "мчс днр", сьогодні, 10 серпня, ввечері, на одному із заводів Донецька стався вибух, внаслідок чого стався витік аміаку, передає УНН.
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Пивзавод, на якому стався вибух, розташований у Калінінському районі Донецька.
Повідомляється, що зона ураження – приблизно 2 км.
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