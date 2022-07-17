Оккупанты бьют из РСЗО по населенным пунктам Запорожья

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«Около 14:00 – 15:00 в областном центре была слышна серия взрывов. Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения. По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура разрушений не претерпела», - говорится в сообщении.

Сообщается, что возник пожар на нескольких полях.

Дополнение

14 июля сообщалось, что на Запорожье ночью обстреляли Новояковловку, в Запорожской ОВА показали последствия.