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На Запоріжжі вночі обстріляли Новояковлівку: в ОВА показали наслідки

На Запоріжжі вночі обстріляли Новояковлівку: в ОВА показали наслідки

Київ • УНН

 • 229803 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. На Запоріжжі вночі обстріляли Новояковлівку, у Запорізькій ОВА показали наслідки, пише УНН.

Цитата

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Новояковлівка, Степногірськ, Кам'янське", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Також там показали наслідки нічних ворожих обстрілів села Новояковлівка. "Руйнувань зазнали приватні будинки. Постраждалих немає", - зазначили в ОВА.

Окрім того, оприлюднили фото наслідків вчорашніх обстрілів Степногірська.

Деталі

По області за добу надійшло 18 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Загалом, як вказано, на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 63 обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

За інформацією української розвідки, російські війська на тимчасово окупованій території Запорізької області, погрожуючи застосуванням зброї, вимагають сплати нібито "податків" у фермерських господарств, обіцяючи натомість надати допомогу з паливно-мастильними матеріалами та зі збором урожаю. "Побоюючись за своє життя, фермери здійснюють оплату податків, після чого окупанти зникають не виконавши жодної обіцянки", - вказують в ОВА.

"Таким чином, військовослужбовці рф використовують населення окупованих територій для власного збагачення, вчиняючи незаконні дії та кримінальні правопорушення на території України. Рекетири, мародери та вбивці - ось справжнє обличчя армії росії", - наголосили в ОВА.

Доповнення

По Запоріжжю 13 липня ворог завдав ракетного удару, кількість постраждалих сягнула 14 осіб.

Українські Національні Новини

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