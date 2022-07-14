На Запорожье ночью обстреляли Новояковлевку: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. На Запорожье ночью обстреляли Новояковлевку, в Запорожской ОВА показали последствия, пишет УНН.
Цитата
"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Новояковлевка, Степногорск, Каменское", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Также там показали последствия ночных вражеских обстрелов села Новояковлевка. "Разрушениям подверглись частные дома. Пострадавших нет", - отметили в ОВА.
Кроме того, обнародовали фото последствий вчерашних обстрелов Степногорска.
Детали
По области за сутки поступило 18 сообщений о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
В целом, как указано, на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил 63 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По информации украинской разведки, российские войска на временно оккупированной территории Запорожской области, угрожая применением оружия, требуют уплаты якобы "налогов" у фермерских хозяйств, обещая вместо этого оказать помощь с горюче-смазочными материалами и со сбором урожая. "Опасаясь за свою жизнь, фермеры производят оплату налогов, после чего оккупанты исчезают, не выполнив ни одного обещания", - указывают в ОВА.
"Таким образом, военнослужащие рф используют население оккупированных территорий для собственного обогащения, совершая незаконные действия и уголовные правонарушения на территории Украины. Рекетиры, мародеры и убийцы - вот настоящее лицо армии рф", - подчеркнули в ОВА.
Дополнение
По Запорожью 13 июля враг нанес ракетный удар, количество пострадавших достигло 14 человек.