Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 14, розпочато розслідування

Цитата

"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, 13 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними 14 людей отримали поранення.

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Як повідомляв УНН, ворог сьогодні поцілив по Запоріжжю. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені.