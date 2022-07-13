Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 14, розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У результаті ракетного удару по Запоріжжю кількість постраждалих зросла до 14 осіб, розпочато розслідування, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.
Цитата
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 13 липня 2022 року військові країни-агресора здійснили обстріл інфраструктури Запоріжжя. Ракети влучили в одне із промислових підприємств. За попередніми даними 14 людей отримали поранення.
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Як повідомляв УНН, ворог сьогодні поцілив по Запоріжжю. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені.