Ракетный удар по Запорожью: количество раненых возросло до 14, начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате ракетного удара по Запорожью количество пострадавших возросло до 14 человек, начато расследование, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.
Цитата
"...начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 13 июля 2022 года военные страны-агрессора произвели обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения.
Ранее
Как сообщал УНН, враг сегодня попал по Запорожью. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены.