Ракетний удар по Запоріжжю: в ОП повідомили про 7 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього ворожого удару по Запоріжжю відомо про сімох поранених. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що і могло врятувати їхні життя, зазначив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Цитата
"Запоріжжя. Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог", - написав Тимошенко у Telegram.
Доповнення
На Запоріжжі 13 липня вдень зафіксували два "прильоти" ворожих ракет – влучили в одне з підприємств.