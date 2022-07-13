Ракетний удар по Запоріжжю: в ОП повідомили про 7 поранених

Цитата

"Запоріжжя. Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряних тривог", - написав Тимошенко у Telegram.

Доповнення

На Запоріжжі 13 липня вдень зафіксували два "прильоти" ворожих ракет – влучили в одне з підприємств.