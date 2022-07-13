Ракетный удар по Запорожью: в ОП сообщили о 7 раненых

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"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены. Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что, наверное, спасло их жизни. Берегите себя, не пренебрегайте сигналами воздушных тревог", - написал Тимошенко в Telegram.

Дополнение

В Запорожье 13 июля днем зафиксировали два "прилета" вражеских ракет – попали в одно из предприятий.