Ракетный удар по Запорожью: в ОП сообщили о 7 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате сегодняшнего вражеского удара по Запорожью известно о семи раненых. Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что и могло спасти их жизни, отметил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"Запорожье. Враг попал по городу. Есть попадание в одно из предприятий. Предварительно 7 человек ранены. Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что, наверное, спасло их жизни. Берегите себя, не пренебрегайте сигналами воздушных тревог", - написал Тимошенко в Telegram.
Дополнение
В Запорожье 13 июля днем зафиксировали два "прилета" вражеских ракет – попали в одно из предприятий.