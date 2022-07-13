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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 59558 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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На Запоріжжі два "прильоти": ракети окупантів влучили у підприємство – ОВА

На Запоріжжі два "прильоти": ракети окупантів влучили у підприємство – ОВА

Київ • УНН

 • 237327 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. На Запоріжжі зафіксували два "прильоти" ворожих ракет – влучили в одне з підприємств. Про це в Telegram повідомила Запорізька ОВА, інформує УНН.

Цитата

"В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Запоріжжі кількість дезертирів серед російських окупантів зростає у геометричній прогресії, для їх пошуку скерували фсб рф.

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