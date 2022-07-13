На Запоріжжі два "прильоти": ракети окупантів влучили у підприємство – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На Запоріжжі зафіксували два "прильоти" ворожих ракет – влучили в одне з підприємств. Про це в Telegram повідомила Запорізька ОВА, інформує УНН.
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"В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена", – ідеться у повідомленні.
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