Російських дезертирів на Запоріжжі більшає у геометричній прогресії, їх відловлює фсб - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Дезертирів серед російських окупантів у Запорізькій області стає більше у геометричній прогресії, для їх пошуку направили фсб рф, з посиланням на дані розвідки повідомляється у зведенні Запорізької ОВА, пише УНН.
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"За інформацією української розвідки, підрозділи фсб росії здійснюють пошук дезертирів зі складу окупаційних військ на території тимчасово окупованої Запорізької області. У військах окупантів кількість таких осіб, що покинули свої підрозділи через загрозу артилерійських ударів ЗСУ по об'єктах російських окупаційних військ, збільшується у геометричній прогресії і наразі становить близько 60 осіб", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Деталі
Вказані особи, як зазначається, переховуються у підвалах, покинутих та зруйнованих будівлях, шукаючи будь-якого способу покинути територію України, не знаючи, що єдиним для них способом повернутись додому - це здатись у полон Збройним силам України.
Водночас на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 51 обстріл позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Гуляйполе, Кам'янське.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 37 570 осіб та сотень одиниць військової техніки.