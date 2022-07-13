Российских дезертиров на Запорожье стает больше в геометрической прогрессии, их отлавливает фсб - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Дезертиров среди российских оккупантов в Запорожской области становится больше в геометрической прогрессии, для их поиска направили фсб рф, со ссылкой на данные разведки сообщается в сводке Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"По информации украинской разведки, подразделения фсб россии осуществляют поиск дезертиров из состава оккупационных войск на территории временно оккупированной Запорожской области. В войсках оккупантов количество таких лиц, покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов ВСУ по объектам российских оккупационных войск, увеличивается в геометрической прогрессии и составляет около 60 человек", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.
Детали
Указанные лица, как отмечается, прячутся в подвалах, заброшенных и разрушенных зданиях, ища любого способа покинуть территорию Украины, не зная, что единственный для них способом вернуться домой - это сдаться в плен Вооруженным силам Украины.
В то же время на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. За прошедшие сутки враг осуществил 51 обстрел позиций украинских защитников, применяя при этом танковое вооружение, реактивную и ствольную артиллерию вдоль всей линии столкновения.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Приморское, Гуляйполе, Каменское.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 37 570 человек и сотен единиц военной техники.