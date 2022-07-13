Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 37 570 окупантів та ще одну ворожу артилерійську систему
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 37 570 осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 37 570 (+100) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1649 (+0),
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- бойових броньованих машин ‒ 3832 (+3),
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- артилерійських систем – 839 (+1),
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- РСЗВ - 247 (+0),
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- засобів ППО - 109 (+0),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),
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- крилатих ракет - 155 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5),
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- спеціальної техніки - 67 (+1).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку", - вказали у Генштабі.
Доповнення
Генштаб у своєму ранковому зведенні повідомив, що українські захисники відбили штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина.