Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 37 570 окупантів та ще одну ворожу артилерійську систему

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно становили:



особового складу - близько 37 570 (+100) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1649 (+0),



бойових броньованих машин ‒ 3832 (+3),



артилерійських систем – 839 (+1),



РСЗВ - 247 (+0),



засобів ППО - 109 (+0),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 188 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2),



крилатих ракет - 155 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5),



спеціальної техніки - 67 (+1).



"Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку", - вказали у Генштабі.

Доповнення

Генштаб у своєму ранковому зведенні повідомив, що українські захисники відбили штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина.