Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 37 570 оккупантов и еще одну вражескую артиллерийскую систему
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 37 570 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 37 570 (+100) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1649 (+0),
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- боевых бронированных машин ‒ 3832 (+3),
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- артиллерийских систем – 839 (+1),
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- РСЗО – 247 (+0),
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- средств ПВО - 109 (+0),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 188 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 (+2),
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- крылатых ракет – 155 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5),
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- специальной техники – 67 (+1).
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"Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении", - указали в Генштабе.
Дополнение
Генштаб в своей утренней сводке сообщил, что украинские защитники отразили штурм в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.