В Запорожской области два "прилета": ракеты оккупантов попали в предприятие – ОВА

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"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города. Официальная информация позже будет уточнена", – говорится в сообщении.

Напомним

В Запорожской области количество дезертиров среди российских оккупантов растет в геометрической прогрессии, для их поиска направили фсб рф.