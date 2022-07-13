В Запорожской области два "прилета": ракеты оккупантов попали в предприятие – ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Запорожской области зафиксировали два "прилета" вражеских ракет – попали в одно из предприятий. Об этом в Telegram сообщила Запорожская ОВА, информирует УНН.
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"В областном центре зафиксировано два прилета вражеских ракет. Попали в одно из предприятий города. Официальная информация позже будет уточнена", – говорится в сообщении.
Напомним
В Запорожской области количество дезертиров среди российских оккупантов растет в геометрической прогрессии, для их поиска направили фсб рф.