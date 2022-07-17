Окупанти гатять з РСЗВ по населеним пунктам Запоріжжя

Цитата

«Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деякім населеним пунктам на лінії зіткнення. За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що виникла пожежа на декількох полях.

Доповнення

14 липня повідомлялося, що на Запоріжжі вночі обстріляли Новояковлівку, у Запорізькій ОВА показали наслідки.