Оккупанты до удара по Еленовке перевели часть украинских защитников в барак, по которому попали - ОП

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“Оленовка. Классическая, циничная и продуманная false flag operation. Спланированный удар, нанесенный российскими войсками, чтобы обвинить Украину. Нам известно, что россия перевела часть украинских защитников в этот барак за несколько дней до попадания и зафиксированных обстрелов с российской стороны”, – написал Подоляк.

Детали

Он подчеркнул, что цель этого преступления — информационно дискредитировать Украину перед партнерами и сорвать поставки оружия. Но прежде всего — это умышленное, циничное, продуманное массовое убийство украинских пленных, требующее жесткого расследования. Киев требует реакции ООН и международных организаций.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко заявил, что удар по захваченной Еленовке на Донбассе – это уничтожение российскими захватчиками доказательств военных преступлений.

Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова в Facebook отметила, что "россияне начали разыгрывать карту с военнопленными и заложниками". По словам Решетиловой, "сначала были смертные приговоры, вчера распространили видео с издевательствами над военнопленным с отрезанием гениталий, сегодня ночью они совершили провокацию с обстрелом тюрьмы в Еленовке Донецкой области".