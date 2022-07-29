Окупанти до удару по Оленівці перевели частину українських захисників у барак, по якому влучили - ОП

Цитата

“Оленівка. Класична, цинічна та продумана false flag operation. Спланований удар, що був завданий російськими військами, аби звинуватити Україну. Нам відомо, що росія перевела частину українських захисників у цей барак за кілька днів до влучання та зафіксованих обстрілів з російського боку”, – написав Подоляк.

Деталі

Він наголосив, що мета цього злочину — інформаційно дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати постачання зброї. Але насамперед — це умисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полонених, що потребує жорсткого розслідування. Київ вимагає реакції ООН та міжнародних організацій.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко заявив, що удар по захопленій Оленівці на Донеччині – це знищення російськими загарбниками доказів військових злочинів.

Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".