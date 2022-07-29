Окупанти до удару по Оленівці перевели частину українських захисників у барак, по якому влучили - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. За декілька днів до удару рашистів по захопленій Оленівці на Донеччині окупанти перевели частину українських захисників у барак, по якому влучили. Про це у своєму Twitter повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.
Цитата
“Оленівка. Класична, цинічна та продумана false flag operation. Спланований удар, що був завданий російськими військами, аби звинуватити Україну. Нам відомо, що росія перевела частину українських захисників у цей барак за кілька днів до влучання та зафіксованих обстрілів з російського боку”, – написав Подоляк.
Деталі
Він наголосив, що мета цього злочину — інформаційно дискредитувати Україну перед партнерами та зірвати постачання зброї. Але насамперед — це умисне, цинічне, продумане масове вбивство українських полонених, що потребує жорсткого розслідування. Київ вимагає реакції ООН та міжнародних організацій.
Доповнення
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко заявив, що удар по захопленій Оленівці на Донеччині – це знищення російськими загарбниками доказів військових злочинів.
Координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова у Facebook зазначила, що "росіяни почали розігрувати карту з військовополоненими і заручниками". Зі слів Решетилової, "спочатку були смертні вироки, вчора поширили відео зі знущаннями над військовополоненим з відрізанням геніталій, сьогодні вночі вони вчинили провокацію з обстрілом тюрми в Оленівці Донецької області".