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14:16 • 22002 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 46078 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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14 марта, 06:00 • 122516 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135906 просмотра

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13 марта, 17:25 • 117382 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131678 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Оккупанты 70 раз за сутки атаковали Сумскую область

Оккупанты 70 раз за сутки атаковали Сумскую область

Киев • УНН

 • 265008 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Российская оккупационная армия нанесла 70 ударов нанесли российские войска по пяти’пограничным общинам Сумской области. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Подробности

▪️Миропольская община подверглась минометному обстрелу с территории россии. 13 мин разорвались на пограничные.

▪️В Зноб-Новгородской общине противник ударил трижды. 14 прилетов из минометов и автоматные очереди применили россияне.

▪️Середино-Будская община: 10 вражеских снарядов из САУ разорвались на пограничные.

▪️Краснопольская община: россияне сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

▪Белопольская община враг обстрелял из минометов (18 прилетов) и артиллерию (15 прилетов).

Во всех случаях без человеческих жертв.

Добавим

В небе Николаевской области заметили беспилотники иранского производства “Shahed-136”. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Русская армия вечером атаковала Харьков. Это уже вторая атака Харькова за 28 декабря. Первая атака была утром. В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Харькову известно об одном раненом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В небе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников иранского производства “Shahed-136”.

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