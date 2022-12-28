Окупанти 70 разів за добу атакували Сумську область

Деталі

▪️Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу з території росії. 13 мін розірвалися на прикордонні.

▪️У Зноб-Новгородській громаді противник ударив тричі. 14 прильотів із мінометів та автоматні черги застосували росіяни.

▪️Середино-Будська громада: 10 ворожих снарядів із САУ розірвалися на прикордонні.

▪️Краснопільська громада: росіяни скинули вибухівку з квадрокоптеру.

▪️Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (18 прильотів) та артилерію (15 прильотів).

У всіх випадках без людських жертв.

Додамо

У небі Миколаївщини помітили безпілотники іранського виробництва “Shahed-136”. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Російська армія ввечері атакувала Харків. Це вже друга атака Харкова за 28 грудня. Перша атака була вранці. Внаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів по Харкову відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У небі Дніпропетровщини сили протиповітряної оборони знищили 5 безпілотників іранського виробництва “Shahed-136”.