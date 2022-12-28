У Харкові повідомляють про атаку дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про прильоти безпілотників у місті. Він зазначив, що під прицілом один з об'єктів інфраструктури, передає УНН.
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“Вдруге за день Харків під ударом, ймовірно, „шахедом“. Під прицілом один із об’єктів інфраструктури”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Це вже друга атака Харкова за 28 грудня. Перша атака була вранці. Внаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів по Харкову відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі на мапі повітряних тривог червоними областями є: Луганська, Донецька, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська та АР Крим.
Додамо
У небі Миколаївщини помітили безпілотники іранського виробництва “Shahed-136”. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.