Ракетний удар по Харкову: відомо про одного пораненого
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Внаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів по Харкову відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 28 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік. Перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості", - повідомив Синєгубов.
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По Харкову вранці ворог завдав ракетний удар - по Слобідському району.