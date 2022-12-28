На Миколаївщині повідомляють про "шахідів" у небі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У небі Миколаївщини помітили безпілотники іранського виробництва “Shahed-136”. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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Очільник ОВА зазначає, що по Україні багато збито “небесних мопедів”. Безпілотники, зокрема, помітили над Первомайськом. Вони летіли у бік Умані.
“На радарі їх видно не було”, — зазначає Кім.
Також повідомляється, що під загрозою ударів знаходиться і Одеса. Зазначимо, що у області не оголошено повітряної тривоги.
Наразі на мапі повітряних тривог червоними областями є: Луганська, Донецька, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська та АР Крим.
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