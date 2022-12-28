Херсонщину обстріляли ще 50 разів, є троє поранених - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Херсонську область за 27 грудня російські війська обстріляли 50 разів, відомо про трьох поранених, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у середу, 28 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Минулої доби через російські обстріли троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.
Деталі
За даними голови ОВА, російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Місто Херсон ворог атакував 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки, додав голова ОВА.
Доповнення
На півдні України тримається напружена ситуація, російські окупанти намагаються тиснути на всіх напрямках.