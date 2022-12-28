Херсонщину обстріляли ще 50 разів, є троє поранених - ОВА

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"Минулої доби через російські обстріли троє людей дістали поранення різного ступеня тяжкості", - повідомив Янушевич.

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За даними голови ОВА, російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Місто Херсон ворог атакував 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки, додав голова ОВА.

Доповнення

На півдні України тримається напружена ситуація, російські окупанти намагаються тиснути на всіх напрямках.