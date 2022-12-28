Херсонскую область обстреляли еще 50 раз, есть трое раненых - ОВА

Цитата

"За минувшие сутки из-за российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, российские оккупанты 50 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Город Херсон враг атаковал 23 раза. Вражеские снаряды попали в медицинское учреждение, детсад, хлебзавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома, добавил глава ОВА.

Дополнение

На юге Украины держится напряженная ситуация, российские оккупанты пытаются давить на всех направлениях.