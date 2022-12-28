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Херсонскую область обстреляли еще 50 раз, есть трое раненых - ОВА

Киев • УНН

 • 197270 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Херсонскую область за 27 декабря российские войска обстреляли 50 раз, известно о трех раненых, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в среду, 28 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки из-за российских обстрелов три человека получили ранения разной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, российские оккупанты 50 раз обстреляли территорию Херсонской области. Мирные населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Город Херсон враг атаковал 23 раза. Вражеские снаряды попали в медицинское учреждение, детсад, хлебзавод, складские помещения, частные и многоквартирные дома, добавил глава ОВА.

Дополнение

На юге Украины держится напряженная ситуация, российские оккупанты пытаются давить на всех направлениях.

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