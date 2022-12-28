На півдні окупанти намагаються тиснути на всіх напрямках - Гуменюк

Цитата

«На півдні тримається напружена ситуація, але все ж таки вона контролюється силами оборони, попри те, що ворог намагається тиснути на всіх напрямках. Він (ворог – ред.) атакує нещодавно деокуповану територію правобережжя Херсонщини і обстрілює Нікопольщину де не ступав чобіт окупанта, але люди понад пів року потерпають від обстрілів», - розповіла Гуменюк.

Доповнення

На тимчасово окуповані південні території України російські загарбники звозять своїх силовиків.