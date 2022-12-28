На півдні окупанти намагаються тиснути на всіх напрямках - Гуменюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На півдні України тримається напружена ситуація, російські окупанти намагаються тиснути на всіх напрямках. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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«На півдні тримається напружена ситуація, але все ж таки вона контролюється силами оборони, попри те, що ворог намагається тиснути на всіх напрямках. Він (ворог – ред.) атакує нещодавно деокуповану територію правобережжя Херсонщини і обстрілює Нікопольщину де не ступав чобіт окупанта, але люди понад пів року потерпають від обстрілів», - розповіла Гуменюк.
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На тимчасово окуповані південні території України російські загарбники звозять своїх силовиків.