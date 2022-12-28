На юге оккупанты пытаются давить на всех направлениях - Гуменюк

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«На юге держится напряженная ситуация, но все же она контролируется силами обороны, несмотря на то, что враг пытается давить на всех направлениях. Он (враг – ред.) атакует недавно деоккупированную территорию правобережья Херсонской области и обстреливает Никопольщину, где не ступал сапог оккупанта, но люди более полугода страдают от обстрелов», - рассказала Гуменюк.

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На временно оккупированные южные территории Украины российские захватчики свозят своих силовиков.