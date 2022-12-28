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На юге оккупанты пытаются давить на всех направлениях - Гуменюк

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. На юге Украины держится напряженная ситуация, российские оккупанты пытаются давить на всех направлениях. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

Цитата

«На юге держится напряженная ситуация, но все же она контролируется силами обороны, несмотря на то, что враг пытается давить на всех направлениях. Он (враг – ред.) атакует недавно деоккупированную территорию правобережья Херсонской области и обстреливает Никопольщину, где не ступал сапог оккупанта, но люди более полугода страдают от обстрелов», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

На временно оккупированные южные территории Украины российские захватчики свозят своих силовиков.

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