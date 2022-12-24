ЦНС: загарбники звозять на окуповані південні території України своїх силовиків

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“Окупанти не можуть приборкати захоплені землі й продовжують звозити туди своїх силовиків. Підпілля продовжує діяти попри збільшення кількості репресивних заходів окупантами. Зокрема 23 грудня в Мелітополі домі пошкодили російські агітаційні білборди у тимчасово окупованому Мелітополі. Ворог змушений відповідати й витрачати більше ресурсів. Тому на південь прибули нові групи росгвардійців для патрулювання зайнятих населених пунктів. Лише до Бердянська завезли 500 поліцаїв з рф”, — йдеться в повідомленні.

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Росіяни посилюють контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України.