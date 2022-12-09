Окупанти посилили пошук партизанів у Криму - Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Росіяни посилюють контрдиверсійні заходи на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
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“Зокрема, особлива увага відводиться АР Крим. Там російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців. Для цього будуть проведені вибіркові обшуки в квартирах та будинках кримчан. Акцент робитимуть на представниках кримськотатарського народу”, — йдеться в повідомленні.
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Згідно із завданням, росіяни мають перевірити підвали та гаражі, а також телефони та комп’ютери з метою пошуку інформації, яка вкаже на співпрацю із ЗСУ, інформує Центр.
“Центр національного спротиву та закликає мешканців ТОТ бути пильними та подбати про відповідність легендування, перевірити гаджети та подбати про „чистоту“ в будинках. Такі заходи пов’язані й з отриманими кремлем даними закритого соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації на півострові. Зокрема, навіть ті мешканці, які раніше підтримували широкомасштабне вторгнення рф в Україну, наразі апатичні до підтримки москви. Це стосується й тих росіян, хто був переселений до Криму впродовж 8-ми років окупації”, — йдеться в повідомленні.
Російське військово-політичне керівництво розуміє, що українські партизани відіграли важливу роль у звільненні Херсону від російських окупаційних військ.
“Тому, намагаються знайти нові методи боротьби з підпіллям. Тому, Центр національного спротиву закликає бути особливо уважними усіх мешканців ТОТ і вкотре наголошуємо на якісній та відповідальній підготовці ваших операцій та акцій”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти планують збільшити кількість співробітників слідчого комітету на тимчасово окупованих територіях України на 44 тисячі осіб.