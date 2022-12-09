рф збільшить кількість силовиків на окупованих територіях - Центр спротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти планують збільшити кількість співробітників слідчого комітету на тимчасово окупованих територіях України на 44 тисячі осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
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У Центрі національного спротиву вказали, що фактично йдеться про легітимізацію та організацію репресивної машини на захоплених територіях України.
“Раніше росіяни анонсували створення так званих судів, які будуть виносити вироки українцям на тимчасово окупованих територіях. Фактично планується створити повний цикл репресій, які буде розслідувати справи й виносити юридично нікчемні вироки, та подальше ув’язнення українців на території рф”, — йдеться у заяві ЦНС.
Наголошується, що таке розширення окупанти пояснили “захопленням нових територій”.
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