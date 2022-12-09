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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 18981 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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рф збільшить кількість силовиків на окупованих територіях - Центр спротиву

рф збільшить кількість силовиків на окупованих територіях - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 539233 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські окупанти планують збільшити кількість співробітників слідчого комітету на тимчасово окупованих територіях України на 44 тисячі осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

У Центрі національного спротиву вказали, що фактично йдеться про легітимізацію та організацію репресивної машини на захоплених територіях України.

“Раніше росіяни анонсували створення так званих судів, які будуть виносити вироки українцям на тимчасово окупованих територіях. Фактично планується створити повний цикл репресій, які буде розслідувати справи й виносити юридично нікчемні вироки, та подальше ув’язнення українців на території рф”, — йдеться у заяві ЦНС.

Наголошується, що таке розширення окупанти пояснили “захопленням нових територій”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців до українських кордонів - Центр спротиву

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