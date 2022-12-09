рф увеличит количество силовиков на оккупированных территориях - Центр сопротивления

Детали

В Центре национального сопротивления указали, что фактически идет речь о легитимизации и организации репрессивной машины на захваченных территориях Украины.

“Ранее россияне анонсировали создание так называемых судов, которые будут выносить приговоры украинцам на временно оккупированных территориях. Фактически планируется создать полный цикл репрессий, которые будут расследовать дела и выносить юридически ничтожные приговоры, и дальнейшее заключение украинцев на территории рф”, — говорится в заявлении ЦНС.

Отмечается, что такое расширение оккупанты объяснили “захватом новых территорий”.

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