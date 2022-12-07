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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців до українських кордонів - Центр спротиву

Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців до українських кордонів - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 804669 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Цитата

"Таким чином білоруси перевіряють вразливі та недостатньо захищені ділянки кордону з Україною, які можуть використовуватись для проходу ворожих ДРГ. Аналогічну тактику ворог застосовує на кордоні з Латвією. Проте наразі на північному кордоні вживають заходи забезпечення захисту кордону. Зберігають пильність й члени білоруського підпілля, які допомагають вести спостереження за пересуванням ворожих військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

білорусь відправляє мігрантів до литовського кордону босоніж у зимову погоду, заявив Вільнюс, звинувативши свого сусіда у використанні нової незаконної тактики у прикордонній кризі.

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