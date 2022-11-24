Литва розкритикувала білорусь за те, що вона відправляє мігрантів босоніж до кордону

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Білоруська влада заохочує мігрантів перетнути кордон із країною ЄС босоніж, заявила у Вільнюсі міністр внутрішніх справ Агне Білотайте. За словами Білотайте, мета — чинити тиск на литовських прикордонників. За словами міністра, білоруською стороною створено невеликі наметові містечка для розміщення мігрантів, які бажають перетнути кордон. Литва, однак, заявила, що продовжуватиме відмовляти їм.

Мігранти отримали від литовських прикордонників гуманітарну допомогу з їжею, одягом та взуттям.

"Те, що люди приходять босоніж на кордон, не буде підставою для їх пропуску", - сказала міністр.

За словами заступника начальника прикордонної служби Римантаса Петраускаса, дев'ятьох мігрантів уже госпіталізовано за станом здоров'я. За його словами, було значно більше мігрантів, які не одягнені належним чином і намагалися перетнути кордон з Литвою, повідомляє інформаційне агентство BNS.

Білотайте додала, що сподівається, що міжнародні організації звернуть увагу на ситуацію на кордоні. З цією метою вона звернулася до Верховного комісара ООН у справах біженців та Червоного Хреста.

Додамо

Країна має майже 680-кілометровий кордон із білоруссю, який є частиною зовнішнього кордону ЄС. Наприкінці літа та восени 2021 року ситуація там загострилася: тисячі людей намагалися потрапити до ЄС.

Брюссель звинуватив білоруського правителя олександра лукашенка у доставці мігрантів із кризових регіонів до зовнішнього кордону ЄС у спробі розпалити кризу.