Литва раскритиковала беларусь за то, что она отправляет мигрантов босиком на границу

Детали

Белорусские власти поощряют мигрантов пересечь границу со страной ЕС босиком, заявила в Вильнюсе министр внутренних дел Агне Билотайте. По словам Билотайте, цель — оказывать давление на литовских пограничников. По словам министра, белорусской стороной созданы небольшие палаточные городки для размещения мигрантов, желающих пересечь границу. Литва, однако, заявила, что будет продолжать отказывать им.

Мигранты получили от литовских пограничников гуманитарную помощь с едой, одеждой и обувью.

"То, что люди приходят босиком на границу, не будет основанием для их пропуска", – сказала министр.

По словам заместителя начальника пограничной службы Римантаса Петраускаса, девять мигрантов уже госпитализированы по состоянию здоровья. По его словам, было гораздо больше мигрантов, которые не одеты должным образом и пытались пересечь границу с Литвой, сообщает информационное агентство BNS.

Билотайте добавила, что надеется, что международные организации обратят внимание на ситуацию на границе. С этой целью она обратилась к Верховному комиссару ООН по делам беженцев и Красному Кресту.

Добавим

Страна имеет почти 680-километровую границу с беларусью, которая является частью внешней границы ЕС. В конце лета и осенью 2021 года ситуация обострилась: тысячи людей пытались попасть в ЕС.

Брюссель обвинил белорусского правителя александра лукашенко в доставке мигрантов из кризисных регионов к внешней границе ЕС в попытке разжечь кризис.