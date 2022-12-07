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Белорусские пограничники намеренно направляют беженцев к украинским границам - Центр сопротивления

Киев • УНН

 • 804667 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Белорусские пограничники намеренно направляют беженцев из Ирана и Пакистана к украинским границам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Цитата

"Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ. Аналогичную тактику враг применяет на границе с Латвией. Однако на северной границе принимают меры обеспечения защиты границы. Сохраняют бдительность и члены белорусского подполья, помогающие вести наблюдение за передвижением вражеских войск", - говорится в сообщении.

Напомним 

беларусь отправляет мигрантов к литовской границе босиком в зимнюю погоду, заявил Вильнюс, обвинив своего соседа в использовании новой незаконной тактики в пограничном кризисе.

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