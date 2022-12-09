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Оккупанты усилили поиск партизан в Крыму - Центр сопротивления

Оккупанты усилили поиск партизан в Крыму - Центр сопротивления

Киев • УНН

 • 667590 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Россияне усиливают контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Цитата

“В частности, особое внимание отводится АР Крым. Там российские спецслужбы получили задачу найти подпольные сети украинцев. Для этого будут проведены выборочные обыски в квартирах и домах крымчан. Акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно задачам, россияне должны проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры с целью поиска информации, которая укажет на сотрудничество из ВСУ, сообщает Центр.

“Центр национального сопротивления и призывает жителей ТОТ быть бдительными и позаботиться о соответствии легендирования, проверить гаджеты и позаботиться о „чистоте“ в домах. Такие меры связаны и с полученными кремлем данными закрытого социологического исследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые ранее поддерживали широкомасштабное вторжение рф в Украину, сейчас апатичны к поддержке москвы. Это касается и тех россиян, кто был переселен в Крым в течение 8-ми лет оккупации”, — говорится в сообщении.

Российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли важную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск.

“Поэтому, пытаются найти новые методы борьбы с подпольем. Поэтому, Центр национального сопротивления призывает быть особенно внимательными всех жителей ТОТ и в очередной раз подчеркиваем качественную и ответственную подготовку ваших операций и акций”, — говорится в сообщении.

Напомним 

Российские оккупанты планируют увеличить количество сотрудников следственного комитета на временно оккупированных территориях Украины на 44 тысячи человек.

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