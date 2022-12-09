Оккупанты усилили поиск партизан в Крыму - Центр сопротивления

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“В частности, особое внимание отводится АР Крым. Там российские спецслужбы получили задачу найти подпольные сети украинцев. Для этого будут проведены выборочные обыски в квартирах и домах крымчан. Акцент будут делать на представителях крымскотатарского народа”, — говорится в сообщении.

Детали

Согласно задачам, россияне должны проверить подвалы и гаражи, а также телефоны и компьютеры с целью поиска информации, которая укажет на сотрудничество из ВСУ, сообщает Центр.

“Центр национального сопротивления и призывает жителей ТОТ быть бдительными и позаботиться о соответствии легендирования, проверить гаджеты и позаботиться о „чистоте“ в домах. Такие меры связаны и с полученными кремлем данными закрытого социологического исследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые ранее поддерживали широкомасштабное вторжение рф в Украину, сейчас апатичны к поддержке москвы. Это касается и тех россиян, кто был переселен в Крым в течение 8-ми лет оккупации”, — говорится в сообщении.

Российское военно-политическое руководство понимает, что украинские партизаны сыграли важную роль в освобождении Херсона от российских оккупационных войск.

“Поэтому, пытаются найти новые методы борьбы с подпольем. Поэтому, Центр национального сопротивления призывает быть особенно внимательными всех жителей ТОТ и в очередной раз подчеркиваем качественную и ответственную подготовку ваших операций и акций”, — говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты планируют увеличить количество сотрудников следственного комитета на временно оккупированных территориях Украины на 44 тысячи человек.