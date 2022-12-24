ЦНС: захватчики свозят на оккупированные южные территории Украины своих силовиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. На временно оккупированные южные территории Украины российские захватчики свозят своих силовиков. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
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“Оккупанты не могут обуздать захваченные земли и продолжают свозить туда своих силовиков. Подполье продолжает действовать, несмотря на увеличение количества репрессивных мер оккупантами. В частности 23 декабря в Мелитополе доме повредили российские агитационные билборды во временно оккупированном Мелитополе. Враг вынужден отвечать и тратить больше ресурсов. Поэтому на юг прибыли новые группы росгвардейцев для патрулирования занятых населенных пунктов. Лишь в Бердянск завезли 500 полицаев из рф”, — говорится в сообщении.
Напомним
Россияне усиливают контрдиверсионные меры на временно оккупированных территориях Украины.