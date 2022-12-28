Над Дніпропетровщиною ППО збили 5 ворожих безпілотників

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"На Дніпропетровщині підрозділами повітряного командування "Схід" знищено п'ять БПЛА противника (ймовірно шахеди)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російська армія ввечері атакувала Харків. Це вже друга атака Харкова за 28 грудня. Перша атака була вранці. Внаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів по Харкову відомо про одного пораненого. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі на мапі повітряних тривог червоними областями є: Луганська, Донецька, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська та АР Крим.

Додамо

У небі Миколаївщини помітили безпілотники іранського виробництва “Shahed-136”. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.