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Оккупанты 48 раз обстреляли Харьковскую область: погибли три человека

Киев • УНН

 • 85294 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты 48 раз обстреляли Харьковскую область из РСЗО, артиллерии и минометов. Погибло три человека. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты 48 раз обстреляли Харьковскую область: погибли три человека

Детали

Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. За сутки враг нанес 48 ударов из РСЗО, артиллерии и минометов.

В результате вчерашнего артиллерийского обстрела в Балаклее погибли три человека, многие дома разрушены.

Также ночью рашисты ударили ракетами по Лозовой, пострадавших нет. Синегубов напомнил об эвакуации в Лозовой и Барвенково. Уже выехали 15 тыс. граждан.

Сейчас оккупанты концентрируются на восточном направлении от Харькова. Мы знаем обо всех маневрах и скоплении сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные силы всегда готовы к обороне и держат позиции!

Добавим 

На Харьковщине эвакуировали 18 пациентов Балаклейской больницы, которую на днях оккупанты обстреляли.

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