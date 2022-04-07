Окупанти 48 разів обстріляли Харківщину: загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські окупанти 48 разів обстріляли Харківську область із РСЗВ, артилерії та мінометів. Загинуло троє осіб. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Окупанти продовжують чинити тиск на мирне населення Харкова та знищувати цивільну інфраструктуру. За добу ворог наніс 48 ударів із РСЗВ, артилерії та мінометів.
Внаслідок вчорашнього артилерійського обстрілу у Балаклії загинули троє осіб, багато будинків зруйновані.
Також вночі рашисти вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Синєгубов нагадав про евакуацію у Лозовій та Барвінковому. Вже виїхало 15 тис. громадян.
Зараз окупанти концентруються на східному напрямку від Харкова. Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!
Додамо
На Харківщині евакуювали 18 пацієнтів Балаклійської лікарні, яку днями обстріляли окупанти.