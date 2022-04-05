На Харківщині евакуювали 18 пацієнтів Балаклійської лікарні, яку обстріляли окупанти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні евакуювали 18 пацієнтів Балаклійської лікарні на Харківщині, яку днями обстріляли окупанти. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає УНН.
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"Сьогодні вдалося евакуювати пацієнтів Балаклійської лікарні, яку днями обстріляли окупанти. 18 пацієнтів закладу вже у безпечному місці та продовжують лікування", - написав Синєгубов.
Доповнення
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії на Харківщині.