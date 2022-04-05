На Харківщині евакуювали 18 пацієнтів Балаклійської лікарні, яку обстріляли окупанти

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"Сьогодні вдалося евакуювати пацієнтів Балаклійської лікарні, яку днями обстріляли окупанти. 18 пацієнтів закладу вже у безпечному місці та продовжують лікування", - написав Синєгубов.

Доповнення

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії на Харківщині.