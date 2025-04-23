Окрестности Одессы под ударом дронов: предварительно, пострадали 2 человека - ОВА
Киев • УНН
Ночью враг атаковал окрестности Одессы ударными дронами, ранены по меньшей мере два человека. Возник масштабный пожар, на месте работают все службы.
Вражеские дроны ударили по пригороду Одессы. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
Ночью враг снова нанес удар по Одесской области, применив ударные беспилотники.
Следовательно, под огнем оказались гражданские объекты в окрестностях Одессы.
По предварительным данным, по меньшей мере 2 человека получили ранения.
Медики сейчас оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Власти призывают жителей региона сохранять бдительность, соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы тревоги.
Напомним
Данная атака привела к масштабным возгораниям. На месте работают все необходимые службы. Устранение последствий продолжается, а информация о возможных дополнительных повреждениях и пострадавших уточняется.
В пригороде Одессы возник масштабный пожар в результате вражеской атаки - СМИ23.04.25, 00:23 • 260 просмотров