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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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Financial Times

MIM-104 Patriot

Окрестности Одессы под ударом дронов: предварительно, пострадали 2 человека - ОВА

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Ночью враг атаковал окрестности Одессы ударными дронами, ранены по меньшей мере два человека. Возник масштабный пожар, на месте работают все службы.

Окрестности Одессы под ударом дронов: предварительно, пострадали 2 человека - ОВА

Вражеские дроны ударили по пригороду Одессы. К сожалению, есть раненые. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Детали

Ночью враг снова нанес удар по Одесской области, применив ударные беспилотники.

Следовательно, под огнем оказались гражданские объекты в окрестностях Одессы.

По предварительным данным, по меньшей мере 2 человека получили ранения.

Медики сейчас оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Власти призывают жителей региона сохранять бдительность, соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и не игнорировать сигналы тревоги.

Напомним

Данная атака привела к масштабным возгораниям. На месте работают все необходимые службы. Устранение последствий продолжается, а информация о возможных дополнительных повреждениях и пострадавших уточняется.

В пригороде Одессы возник масштабный пожар в результате вражеской атаки - СМИ23.04.25, 00:23 • 260 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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