Околиці Одеси під ударом дронів: попередньо, постраждало 2 людини - ОВА

Ворожі дрони вдарили по передмістю Одеси. На жаль, є поранені. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

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Уночі ворог знову завдав удару по Одещині, застосувавши ударні безпілотники.

Відтак, під вогнем опинилися цивільні об’єкти на околицях Одеси.

За попередніми даними, щонайменше 2 людей отримали поранення.

Медики наразі надають постраждалим необхідну допомогу.

Влада закликає мешканців регіону зберігати пильність, дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали тривоги.

Нагадаємо

Дана атака призвела до масштабних загорянь. На місці працюють всі необхідні служби. Усунення наслідків триває, а інформація про можливі додаткові пошкодження та постраждалих уточнюється.

В передмісті Одеси виникла масштабна пожежа внаслідок ворожої атаки - ЗМІ