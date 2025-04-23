В передмісті Одеси виникла масштабна пожежа внаслідок ворожої атаки - ЗМІ

Унаслідок ворожої атаки в передмісті Одеси спалахнула масштабна. Про це повідомляють моніторингові канали, передає УНН.

Додамо

Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму телеграм каналі відео-підтвердження масштабної пожежі з Одеси.

Втім на даний момент офіційних підтверджень даного займання немає.

Нагадаємо

Сьогодні ввечері міський голова Одеси Геннадій Труханов поінформував про вибухи в місті. Крім того, Повітряні Сили раніше попереджали про загрозу ударних БПЛА.

В Одесі пролунали вибухи - міський голова