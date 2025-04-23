В передмісті Одеси виникла масштабна пожежа внаслідок ворожої атаки - ЗМІ
Київ • УНН
У передмісті Одеси спалахнула масштабна пожежа після ворожої атаки, про що повідомляють моніторингові канали. Міський голова повідомив про вибухи в місті, а Повітряні Сили попереджали про загрозу ударних БПЛА.
Унаслідок ворожої атаки в передмісті Одеси спалахнула масштабна. Про це повідомляють моніторингові канали, передає УНН.
Додамо
Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму телеграм каналі відео-підтвердження масштабної пожежі з Одеси.
Втім на даний момент офіційних підтверджень даного займання немає.
Нагадаємо
Сьогодні ввечері міський голова Одеси Геннадій Труханов поінформував про вибухи в місті. Крім того, Повітряні Сили раніше попереджали про загрозу ударних БПЛА.
В Одесі пролунали вибухи - міський голова22.04.25, 22:56 • 2454 перегляди