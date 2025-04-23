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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
18:22 • 14146 перегляди

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В передмісті Одеси виникла масштабна пожежа внаслідок ворожої атаки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 278 перегляди

У передмісті Одеси спалахнула масштабна пожежа після ворожої атаки, про що повідомляють моніторингові канали. Міський голова повідомив про вибухи в місті, а Повітряні Сили попереджали про загрозу ударних БПЛА.

В передмісті Одеси виникла масштабна пожежа внаслідок ворожої атаки - ЗМІ

Унаслідок ворожої атаки в передмісті Одеси спалахнула масштабна. Про це повідомляють моніторингові канали, передає УНН.

Додамо

Український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував у своєму телеграм каналі відео-підтвердження масштабної пожежі з Одеси.

Втім на даний момент офіційних підтверджень даного займання немає.

Нагадаємо

Сьогодні ввечері міський голова Одеси Геннадій Труханов поінформував про вибухи в місті. Крім того, Повітряні Сили раніше попереджали про загрозу ударних БПЛА.

В Одесі пролунали вибухи - міський голова22.04.25, 22:56 • 2454 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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