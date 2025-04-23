В пригороде Одессы возник масштабный пожар в результате вражеской атаки - СМИ
Киев • УНН
В пригороде Одессы вспыхнул масштабный пожар после вражеской атаки, о чем сообщают мониторинговые каналы. Городской голова сообщил о взрывах в городе, а Воздушные Силы предупреждали об угрозе ударных БПЛА.
В результате вражеской атаки в пригороде Одессы вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает УНН.
Добавим
Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в своем телеграм канале видео-подтверждение масштабного пожара из Одессы.
Впрочем, на данный момент официальных подтверждений данного возгорания нет.
Напомним
Сегодня вечером городской голова Одессы Геннадий Труханов проинформировал о взрывах в городе. Кроме того, Воздушные Силы ранее предупреждали об угрозе ударных БПЛА.
В Одессе прогремели взрывы - городской голова22.04.25, 22:56 • 2446 просмотров