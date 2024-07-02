В Украине по результатам исследования в пределах пляжей 35,2% проб из поверхностных водоемов не соответствовали нормативам на микробное загрязнение. Какова ситуация по регионам, сообщили в Центре общественного здоровья, пишет УНН.

Детали

В пределах официальных пляжных зон с 15 мая по 21 июня, как сообщается, было исследовано:

по микробиологическим показателям - 321 пробу воды из поверхностных водоемов, из них 113 проб (35,2%) не соответствовали нормативам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактозоположительные кишечные палочки) и т.д.; проведено 1107 исследований воды, из них 297 исследований (26,8%) не соответствовали нормативам;

по химическим показателям - 269 проб воды из поверхностных водоемов, из них 96 проб (35,7%) не соответствовали нормативам; проведено 3286 исследований воды, из них не соответствовало нормативам 639 исследований (19,4%).

Качество воды в пределах пляжей в регионах:

В Киеве исследовано 60 проб воды из поверхностных водоемов по микробиологическим и химическим показателям. В 30 пробах выявлены отклонения от стандарта по индексу-ЛКП ("Галерный" - 6200, "Веселка" - 70 000, "Детский" - 70 000, "Золотой" - 70 000, "Молодежный" - 24 000, "Центральный" - 24 000, "Остров Оболонь" - 24 000, "Радуга" - 24 000, "Чорторый" - 24 000) и в 28 пробах выявлены отклонения по химпоказателям.

На Киевской области обнаружено отклонение от стандарта по химическим показателям на "Пляже городском" в Переяславе. Кроме того, мониторятся: пляж городской "Центральный" в Белой Церкви, пляж детский "Чайка" в селе Чайки Обуховского района - в обоих вода соответствует всем нормам.

В Николаевской области запрещено купаться на водных объектах в соответствии с распоряжением ОВА. В Николаеве выявлены отклонения от стандарта по индексу-ЛКП в двух пробах морской воды ("Чайка" в Николаеве - 24 000) и речной воды ("Стрелка" в Николаеве - 6800), по химическим показателям - в четырех пробах морской и речной воды (пляжи "Чайка" и "Стрелка" в Николаеве).

В Одесской области по состоянию на 21.06.2024 открыт один пляж - "Калетон" в Одессе. Другие официальные пляжи Одесской области не были открыты. Продолжаются подготовительные работы по организации частичного доступа граждан на пляжные зоны в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря.

В Одессе в зонах рекреации отобрано 5 проб по микробиологическим показателям и 5 проб по санитарно-химическим показателям. Из них 2 пробы не соответствовали гигиеническим нормам по микробиологическим показателям: в контрольных точках на пляжах рекреационной зоны города Одесса (пляж "Аркадия", 10 ст. Большого Фонтана; прибрежная зона - 5 м от берега): индекс-ЛПКП - 6200-21 000, индекс E-coli - 3000, индекс энтерококков - 1900-1000.

В Донецкой, Запорожской и Херсонской областях запрещено купаться на пляжах по распоряжению ОВА с учетом военной ситуации и опасности для населения.

В Волынской области вода соответствует нормам на всех пляжах, где проводят мониторинг лаборатории.

В Винницкой области вода не соответствовала нормам по индексу-ЛКП (24 000) и химпоказателям на пляжах "Химик", "Гонты", "Центральный" на реке Южный Буг по состоянию на 14.06.2024.

В Днепропетровской области пляжи официально не открыты. В городе Каменское - пляж в зоне набережной - было зафиксировано отклонение по индексу ЛКП (6200) и химпоказателям.

В Житомирской области городской пляж в Звягеле по улице Богуна на реке Случь не соответствует нормам по индексу-ЛКП (6200) и химпоказателям по состоянию на 21 июня. На реке Уж в городе Коростене вода не соответствует по индексу-ЛКП (24 000) и химпоказателям. В Житомире вода в реке Тетерев на детском и взрослом пляжах в Гидропарке не соответствует нормам - по индексу ЛКП 62000, химпоказателям по состоянию на 21 июня.

В Ивано-Франковской области вода соответствует нормам на всех пляжах, за которыми проводят наблюдения лаборатории по состоянию на 21 июня.

В Кировоградской области вода соответствует нормам на пляжах на реке Синюха в поселке Новоархангельск Голованевского района, "Гайворонский" в городе Гайворон на реке Южный Буг (по состоянию на 14 июня), "Светловодский" в городе Светловодск на реке Днепр (по состоянию на 31 мая)

В Ровенской области не соответствуют нормам детский пляж в Здолбунове на улице Старомильская на реке Устье (Старомильское водохранилище) по индексу-ЛКП (24 000), пляж ООО "Обароив-инвест" на пруду по ЛКП (13 000), городской пляж в Ровно на озере Басов Кут по индексу ЛКП (13 000) и химпоказателям (24 000).

В Тернопольской области в Тернополе городской пляж на реке Серет не соответствовал по индексу ЛКП (21 000) по состоянию на 31 мая.

В Черкасской области не соответствует норме по микробиологическим показателям пляж "Сосновский-1" в городе Черкассы.

В Хмельницкой области не соответствует норме ни один пляж, где проводят мониторинг лаборатории ЦКПХ - или по индексу ЛКП, или по химпоказателям, или по тем и тем. Речь идет о таких пляжах: городской пляж на реке Южный Буг в городе Хмельницкий, открытый водоем "Озеро для купания" на реке Горынь в городе Нетешин, городской пляж "Левада" на водоеме Левада в городе Красилов, пляж виллы "Две реки" в селе Большая Слободка Каменец-Подольского района на реке Мукша, городской пляж в городе Изяслав на реке Горынь, городской пляж в городе Староконстантинов в месте слияния рек Случь и Икопоть, городской пляж в городе Полонное на реке Хомора, городской пляж в городе Славута на реке Богушевка.

Исследования не проводились в Харьковской, Луганской (из-за военного положения), Сумской, Полтавской, Львовской областях.

В ЦОЗ указали, что норма индекса ЛКП составляет 5000.

И напомнили, что отдыхать и купаться разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах по решениям и сообщениям областных военных администраций, органов местного самоуправления.

"Лаборатории в дальнейшем проводят мониторинг и берут новые пробы воды", - отметили в ЦОЗ.

Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер