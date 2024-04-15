Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  102052 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  105700 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  106197 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  96670 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201833 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194741 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194711 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189445 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129076 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138865 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование

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Пограничники задержали группу лиц, которая пыталась переправить сигареты в Польшу с помощью дрона

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12 апреля 2024, 06:00  •  293362 просмотра
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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  331786 просмотра
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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  347332 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  350909 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  386075 просмотра

Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер

Власти Одессы встретились с более 70 местными предпринимателями, чтобы обсудить упрощение ведения бизнеса, в частности, меры по безопасности на пляжах и продление времени продажи алкоголя до 23:00 во время предстоящего курортного сезона.

Экономика •   •  2304 просмотра
Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер

Энергетики Днепра переходят на усиленный режим работы из-за приближения грозы

Энергетики ДТЭК в Днепре переходят на усиленный режим работы, чтобы подготовиться к грозе, которая ожидается вечером 15 и ночью 16 апреля, что может привести к падению деревьев и обрыву проводов, и требует от них устранения возможных аварийных ситуаций.

Общество •   •  3198 просмотра
Энергетики Днепра переходят на усиленный режим работы из-за приближения грозы

В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную

Государство предоставит крупным прифронтовым фермерским хозяйствам семена кукурузы на хозяйство для засева 25 га в рамках инициативы USAID АГРО на весеннюю посевную кампанию 2024 года.

Экономика •   •  3259 просмотра
В этом году аграрии из прифронтовых регионов смогут бесплатно получить семена кукурузы на посевную

Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование

Бывшего главу Южного пограничного управления Сергея Мула оправдали по обвинению в недостоверном декларировании, но Специальная антикоррупционная прокуратура будет обжаловать этот приговор в Апелляционном суде.

Криминал и ЧП •   •  3250 просмотра
Экс-руководителя пограничников Юга Сергея Мула оправдали в недостоверном декларировании: САП готовит обжалование

Оккупанты атаковали Кировоградскую область: предварительно - без разрушений

Российские войска атаковали Кировоградскую область в Украине, но не нанесли ущерб гражданской инфраструктуре в Кропивницком районе, сообщил глава областной военной администрации.

Война •   •  5019 просмотра
Оккупанты атаковали Кировоградскую область: предварительно - без разрушений

Пограничники задержали группу лиц, которая пыталась переправить сигареты в Польшу с помощью дрона

Пограничники на Волыни задержали группу лиц, которые пытались с помощью беспилотника переправить сигареты в Польшу, изъяли сигареты и дрон, а также составили на правонарушителей протоколы.

Криминал и ЧП •   •  4565 просмотра
Пограничники задержали группу лиц, которая пыталась переправить сигареты в Польшу с помощью дрона

Поздравили с Днем РЭБ: украинские хакеры взломали сайты предприятий, работающих на российский ВПК

Украинские хакеры взломали веб-сайты и серверы 15 российских компаний, которые являются партнерами "Ремдизеля", производящего бронемашины "Ахмат" для России.

Война •   •  6334 просмотра
Поздравили с Днем РЭБ: украинские хакеры взломали сайты предприятий, работающих на российский ВПК

Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят

Спасатели в Ивано-Франковской области вытащили шестерых утят из канализационного колодца и воссоединили их с матерью-уткой, которая ждала неподалеку.

Общество •   •  8773 просмотра
Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят

Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области зенитно-ракетными комплексами С-300, запущенными из белгородской области россии, что привело к разрушениям и возможным человеческим жертвам.

Война •   •  9672 просмотра
Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

Минздрав внедряет инновационные подходы для противодействия ВИЧ-инфекции

В Украине расширяют услуги по профилактике и лечению ВИЧ: Минздрав улучшает возможности для самотестирования и делает более доступными услуги для людей, живущих с ВИЧ. Инновационный проект будет доступен в 268 учреждениях здравоохранения в 16 областях.

Здоровье •   •  6386 просмотра
Минздрав внедряет инновационные подходы для противодействия ВИЧ-инфекции