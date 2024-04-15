Одесская область готовится открыть безопасные пляжи и дать послабления бизнесу - Кипер

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым встретились с представителями бизнеса, передает УНН.

Детали

Участие в мероприятии приняли более 70 предпринимателей: владельцы торговых сетей, заведений питания, гостиниц и т.д.

"Обсудили ряд вопросов для облегчения работы бизнеса в регионе, в частности будущий оздоровительный сезон: открытие пляжей и предоставление услуг именно в прибрежной зоне. Самое главное - это безопасность людей, поэтому, как и в прошлом году, предложено обеспечить в Одессе работу тех пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности", - информирует Кипер.

Кроме того, на совещании обсудили возможность продления времени продажи алкогольных напитков на один час - до 23.00.

"Будет подготовлено соответствующее распоряжение главы военной администрации", - сообщает пресс-служба Одесского горсовета.