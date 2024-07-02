Близько третини водних проб з пляжів не відповідають нормам на мікробне забруднення: яка ситуація по регіонах

В Україні за результатами дослідження у межах пляжів 35,2% проб з поверхневих водойм не відповідали нормативам на мікробне забруднення. Яка ситуація по регіонах, повідомили у Центрі громадського здоров'я, пише УНН.

Деталі

У межах офіційних пляжних зон з 15 травня по 21 червня, як повідомляється, було досліджено:

за мікробіологічними показниками – 321 пробу води з поверхневих водойм, з них 113 проб (35,2%) не відповідали нормативам на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) тощо; проведено 1107 досліджень води, з них 297 досліджень (26,8%) не відповідали нормативам;

за хімічними показниками – 269 проб води з поверхневих водойм, з них 96 проб (35,7%) не відповідали нормативам; проведено 3286 досліджень води, з них не відповідало нормативам 639 досліджень (19,4%).

Якість води у межах пляжів у регіонах:

У Києві досліджено 60 проб води з поверхневих водойм за мікробіологічними та хімічними показниками. У 30 пробах виявлено відхилення від стандарту за індексом-ЛКП ("Галерний" – 6200, "Веселка" – 70 000, "Дитячий" – 70 000, "Золотий" – 70 000, "Молодіжний" – 24 000, "Центральний" – 24 000, "Острів Оболонь" – 24 000, "Райдуга" – 24 000, "Чорторий" – 24 000) та у 28 пробах виявлено відхилення за хімпоказниками.

На Київщині виявлено відхилення від стандарту за хімічними показниками на "Пляжі міському" у Переяславі. Окрім того, моніторяться: пляж міський "Центральний" у Білій Церкві, пляж дитячий "Чайка" у с. Чайки Обухівського району – в обох вода відповідає всім нормам.

У Миколаївській області заборонено купатися на водних об’єктах відповідно до розпорядження ОВА. У Миколаєві виявлено відхилення від стандарту за індексом-ЛКП у двох пробах морської води ("Чайка" у Миколаєві - 24 000) та річкової води ("Стрілка" у Миколаєві - 6800), за хімічними показниками - у чотирьох пробах морської та річкової води (пляжі "Чайка" та "Стрілка" у Миколаєві).

В Одеській області станом на 21.06.2024 відкритий один пляж - "Калетон" в Одесі. Інші офіційні пляжі Одеської області не було відкрито. Продовжуються підготовчі роботи щодо організації часткового доступу громадян на пляжні зони в межах прибережної захисної смуги Чорного моря.

В Одесі в зонах рекреації відібрано 5 проб за мікробіологічними показниками та 5 проб за санітарно-хімічними показниками. З них 2 проби не відповідали гігієнічним нормам за мікробіологічними показниками: у контрольних точках на пляжах рекреаційної зони м. Одеса (пляж "Аркадія", 10 ст. Великого Фонтану; прибережна зона – 5 м від берега): індекс-ЛПКП – 6200-21 000, індекс E-coli – 3000, індекс ентерококів – 1900-1000.

У Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях заборонено купатися на пляжах за розпорядженням ОВА з урахуванням військової ситуації та небезпеки для населення.

У Волинській області вода відповідає нормам на всіх пляжах, де проводять моніторинг лабораторії.

У Вінницькій області вода не відповідала нормам за індексом-ЛКП (24 000) та хімпоказниками на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" на річці Південний Буг станом на 14.06.2024.

У Дніпропетровській області пляжі офіційно не відкриті. У місті Кам’янське - пляж у зоні набережної - було зафіксовано відхилення за індексом ЛКП (6200) та хімпоказниками.

У Житомирській області міський пляж у Звягелі по вулиці Богуна на річці Случ не відповідає нормам за індексом-ЛКП (6200) та хімпоказниками станом на 21 червня. На річці Уж у місті Коростені вода не відповідає за індексом-ЛКП (24 000) та хімпоказниками. У Житомирі вода в річці Тетерів на дитячому та дорослому пляжах у Гідропарку не відповідає нормам – за індексом ЛКП 62000, хімпоказниками станом на 21 червня.

В Івано-Франківській області вода відповідає нормам на всіх пляжах, за якими проводять спостереження лабораторії станом на 21 червня.

У Кіровоградській області вода відповідає нормам на пляжах на річці Синюха в селищі Новоархангельськ Голованівського району, "Гайворонський" у місті Гайворон на річці Південний Буг (станом на 14 червня), "Світловодський" у місті Світловодськ на річці Дніпро (станом на 31 травня)

У Рівненській області не відповідають нормам дитячий пляж у Здолбунові на вулиці Старомильська на річці Устя (Старомильське водосховище) за індексом-ЛКП (24 000), пляж ТзОВ "Обароів-інвест" на ставу за ЛКП (13 000), міський пляж у Рівному на озері Басів Кут за індексом ЛКП (13 000) та хімпоказниками (24 000).

У Тернопільській області в Тернополі міський пляж на річці Серет не відповідав за індексом ЛКП (21 000) станом на 31 травня.

У Черкаській області не відповідає нормі за мікробіологічними показниками пляж "Соснівський-1" в місті Черкаси.

У Хмельницькій області не відповідає нормі жоден пляж, де проводять моніторинг лабораторії ЦКПХ - або за індексом ЛКП, або за хімпоказниками, або за тим і тим. Йдеться про такі пляжі: міський пляж на річці Південний Буг у місті Хмельницький, відкрита водойма "Озеро для купання" на річці Горинь у місті Нетішин, міський пляж "Левада" на водоймі Левада у місті Красилів, пляж вілли "Дві ріки" у селі Велика Слобідка Кам’янця-Подільського району на річці Мукша, міський пляж у місті Ізяслав на річці Горинь, міський пляж у мічті Старокостянтинів в місці злиття річок Случ та Ікопоть, міський пляж у місті Полонне на річці Хомора, міський пляж у місті Славута на річці Богушівка.

Дослідження не проводилися у Харківській, Луганській (через воєнний стан), Сумській, Полтавській, Львівській областях.

У ЦГЗ вказали, що норма індексу ЛКП становить 5000.

І нагадали, що відпочивати та купатися дозволяється тільки у спеціально відведених і обладнаних для цього місцях за рішеннями та повідомленнями обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

"Лабораторії надалі проводять моніторинг і беруть нові проби води", - зазначили у ЦГЗ.

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